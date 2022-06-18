Торговые сети уменьшили наценки на базовые продукты втрое в России

18 июн. 17:09

Российские торговые сети сократили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза с августа 2021 года, когда Федеральная антимонопольная служба начала проводить проверки цен в ритейле. Об этом заявил в ходе Петербургского международного экономического форума глава ФАС Максим Шаскольский.

"Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль", - цитирует его "Интерфакс".

Руководитель службы отметил, что в ближайшее время должна пройти встреча с ритейлерами и поставщиками, на ней будут рассматриваться текущие проблемы.

Шаскольский уточнил, что все эти проблемы несистемные, их решают сами участники рынка. Жалоб на то, что у производителя нет доступа на полку, он не получает оплату или нарушает другие требования закона о торговле, нет, добавил он.