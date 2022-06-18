Новый информационный центр поможет туристам лучше узнать грузинский Гори

18 июн. 16:46

В грузинском Гори заработал новый информационный центр для туристов, сообщили местные власти.

Объект находится в сквере "Ломчабуки". В нем все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о туристических местах и достопримечательностях Горийского района, передает Sputnik Грузия.

В открытии центра участвовали заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители муниципалитета.

Центр создан на средства гранта, выделенного Евросоюзом в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори".