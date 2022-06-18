Число раненых в крупном ДТП с автобусом достигло 16 на Кубани

18 июн. 16:30

Число пострадавших в ДТП с автобусом, врезавшимся в дерево, на Кубани достигло 16. Такое сообщение распространил оперштаб Краснодарского края.

"В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая", - цитирует его РИА Новости.

Раненых обследуют муниципальные врачи, к ним на помощь прибыла санавиация из Краевой клинической больницы №1".

Ни у одного пострадавшего тяжелых травм нет, так что после обследования, если понадобится, их могут перевезти в Краснодар.

В поселок Мезмай уже выехали автобусы Кубанского государственного университета, они эвакуируют студентов и преподавателей, попавших в аварию по дороге на практику.