В ПМЭФ приняли участие представители всех недружественных стран

18 июн. 16:13

На Петербургский международный экономический форум приехали представители всех недружественных России стран, рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"В числе представителей [принявших участие в ПМЭФ] всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения", - цитирует его ТАСС.

Кобяков уточнил, что, в частности, в 2019 году на ПМЭФ приехали 600 представителей США, в этом году - в 10 раз меньше.

Помощник президента добавил, что на Петербургский международный экономический форум в этом году собрались порядка 14 тыс человек - это представители 130 стран с учетом РФ, в том числе 79 государств прислали официальных представителей.