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В ПМЭФ приняли участие представители всех недружественных стран

В ПМЭФ приняли участие представители всех недружественных стран

На Петербургский международный экономический форум приехали представители всех недружественных России стран, рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"В числе представителей [принявших участие в ПМЭФ] всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения", - цитирует его ТАСС.

Кобяков уточнил, что, в частности, в 2019 году на ПМЭФ приехали 600 представителей США, в этом году - в 10 раз меньше.

Помощник президента добавил, что на Петербургский международный экономический форум в этом году собрались порядка 14 тыс человек - это представители 130 стран с учетом РФ, в том числе 79 государств прислали официальных представителей.

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