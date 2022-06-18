На Ставрополье стартует открытие курортного сезона

18 июн. 15:57

Сегодня, 18 июня, на Ставрополье стартует курортный сезон: в Кисловодске через пару минут заработают веб-камеры в Нарзанной галерее, - сообщает пресс-служба администрации города.

Гости курорта смогут передать привет своим друзьям и знакомым, а также показать записанные видеосообщения: "Кисловодск выйдет в эфир 18 июня в 16:00", - уточнил глава города-курорта Евгений Моисеев, передает "АиФ-Ставрополье".

Кисловодские сотрудники ГИБДД уже останавливают машины с номерами других регионов, вручают их водителям магнитики с открытками и желают хорошего отдыха.

Курортный сезон открывается фестивалем сразу в четырех городах Кавминвод. В каждом из них пройдут кинопоказы и выступления почетных гостей, пиротехнические шоу, уличные спектакли и выставки.