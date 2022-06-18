Эрдоган планирует саммит Турция - Сербия – БиГ

18 июн. 15:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина (БиГ), сербский лидер Александр Вучич уже высказал готовность, - заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция – Сербия – Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность", - сказал Чавушоглу сегодня на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Напомним, Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Сейчас на этой территории сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко.