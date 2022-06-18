Регионы Юга Украины переходят на российскую программу обучения

18 июн. 15:28

Освобожденные Херсонская и Запорожская области Украины начали переход на российскую программу обучения, - сообщил сегодня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Напомним, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на Юге Украины сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, а сами регионы объявили о планах стать субъектами России.