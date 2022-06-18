Турция поставила рекорд по экспорту в восемь стран мира

18 июн. 15:14

Объем экспорта Турции в восемь стран мира в мае текущего года достиг рекордного уровня, - сообщили в Ассамблее экспортеров Турции (TIM).

По данным Ассамблеи, объем турецкого экспорта за май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 15,2% - до $18 млрд 972 млн, - передает Анатолийское информационное агентство.

Тенденция роста турецкого экспорта во многом обусловлена стратегией поиска альтернативных рынков, которая уже начала приносить свои результаты. Так, турецкий экспорт побил рекорд в такие страны, как Сенегал, Доминиканская Республика, Северная Македония, Руанда, Таджикистан, Камерун, Коста-Рика и Черногория.

Так, объем турецкого экспорта в Сенегал составил $87 млн 265 тыс, показав рост в сравнении с тем же периодом прошлого года на $57 млн ​​226 тыс, в Доминиканскую Республику- $71 млн 236 тыс (рост на $61 млн 466 тыс), Северную Македонию- $66 млн 522 тыс (рост на $30 млн 962 тыс), Руанду- $32 млн 54 тыс (рост на $28 млн 574 тыс), Таджикистан - $31 млн 500 тыс (рост на $13 млн 654 тыс), Камерун - $30 млн 844 тыс (рост на $20 млн 947 тыс), Коста-Рику - $28 млн 409 тыс (рост на $22 млн 764 тыс). долларов и Черногорию - $28 млн 255 тыс (статистика роста отсутствует).