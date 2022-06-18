Эрдоган: Турция примет Стратегию в сфере климата

18 июн. 14:43

До конца текущего года Турция обнародует Стратегию и План действий в сфере климата, что станет основой долгосрочной политики страны в экологической сфере, - заявил, выступая на Форуме ведущих экономик по энергетике и климату в виртуальном формате, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция – пятая в Европе и 12-я в мире по объемам установленной мощности в сфере возобновляемой энергетики", - сказал турецкий лидер, отметив, что благодаря курсу на модернизацию в энергетическом комплексе, Турции удалось снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на 100 млн т в год, передает Анатолийское информационное агентство.

Также Эрдоган подчеркнул, что энергоэффективность, переход на чистую энергию и преобразование энергии являются неотъемлемыми элементами энергетической безопасности.

"Турция уже в течение длительного времени придерживается такой позиции. Мощность возобновляемых источников энергии в Турции составляет 54% от общей установленной мощности электроэнергии. В 2021 году в Турции установили электростанции общей мощностью 3,5 гигаватт. 97% из них – это электростанции на возобновляемых источниках энергии", - рассказал турецкий лидер.

Эрдоган заверил, что Турция готова к сотрудничеству и взаимодействию со всеми партнерами в процессе перехода на чистую энергию и борьбе с изменением климата, подчеркнув, что экологические проблемы и изменение климата являются общими проблемами всего человечества.