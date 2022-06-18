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Уже до конца года на улицы российских городов может выйти новый трамвай

Уже до конца года на улицы российских городов может выйти новый трамвай

Машиностроительный холдинг "Синара – Транспортные Машины" разрабатывает новый трехсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, - сообщил на площадке ПМЭФ директор по общественному транспорту компании Николай Пронин.

"Сейчас наше предприятия "Синара-Шкода" ведет разработку трехсекционного трамвая, и в этом году мы должны приступить к началу изготовления головной машины", - рассказал Пронин, передает РИА Новости.

"Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнерами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию", - объяснил директор по общественному транспорту "Синара-ТМ".

Напомним, СТМ и Skoda Transportation в 2019 году договорились о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия по производству электропоездов для метрополитена, современных трамваев и троллейбусов, которое ориентировано на проектирование, производство, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта.

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