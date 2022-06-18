Пляж в Мариуполе стал безопасным для отдыхающих

18 июн. 13:58

Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, - сообщил командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Во время разминирования были уничтожены противодесантные мины, которые установили в начале года украинские военные.

"Завершено контрольное траление пляжа "Песчаный" в населенном пункте Песчаный города Мариуполь. Пляж чист, население города может прибывать сюда... загорать под ясным и теплым солнцем и купаться в волнах Азовского моря", – рассказал он, передает РИА Новости.