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Пляж в Мариуполе стал безопасным для отдыхающих

Пляж в Мариуполе стал безопасным для отдыхающих

Российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе, - сообщил командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Во время разминирования были уничтожены противодесантные мины, которые установили в начале года украинские военные.

"Завершено контрольное траление пляжа "Песчаный" в населенном пункте Песчаный города Мариуполь. Пляж чист, население города может прибывать сюда... загорать под ясным и теплым солнцем и купаться в волнах Азовского моря", – рассказал он, передает РИА Новости.

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