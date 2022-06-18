Автобус с туристами на Кубани врезался в дерево из-за отказа тормозов

18 июн. 13:43

Автобус с туристами на Кубани врезался в дерево из-за отказа тормозной системы, пострадали 11 человек, - сообщили в прокуратуре края.

"Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части", - передает РИА Новости.

В результате ДТП из 22 человек пассажиров автобуса пострадало 11, им причинены повреждения различной степени тяжести, водитель транспортного средства находится в тяжелом состоянии, диагнозы устанавливаются в больнице. Погибших нет.

"Водитель имел путевой лист, автобус зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, устанавливаются причины и условия произошедшего, также будет дана оценка деятельности организации, выпустившей транспортное средство в рейс", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в ее Telegram-канале.