СМИ: Байдена назвали худшим президентом века

18 июн. 13:28

Нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался "худшим президентом США в XXI веке", - пишет в статье для The Washington Times бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви.

Республиканцы в этом году имеют все шансы одолеть президента-демократа Байдена, для этого им лишь нужно напоминать о череде его неудач с начала каденции.

"Почему? Потому что мистер Байден - худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным, хотя он им не был", - считает Харви, передает РИА Новости.

Со времен президента Джимми Картера Штаты не возглавлялись "такой потрясающе некомпетентной, совершенно неэффективной и откровенно жалкой администрацией", - пишет экс-сенатор, отмечая: нынешняя администрация Байдена - это "комедия ошибок, в которой нет ничего смешного".

Инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция - в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы, - напомнил Харви.

"Администрация Байдена терпит неудачу по всем показателям. При господине Байдене нет причин для оптимизма в отношении экономики, нелегальной иммиграции, преступности, общественного здравоохранения или внешней политики", - указывает Харви, констатируя: почти 80% американцев считают, что их страна сейчас идет по неправильному пути.

Напомним, по данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos, рейтинг общественного одобрения Байдена снижался третью неделю подряд, опустившись до 39%. Уровень одобрения американского лидера приблизился к самому низкому значению за все время его пребывания на посту президента США.