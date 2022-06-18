Догузова: карта "Мир" заработала по всей Турции

18 июн. 12:58

Благодаря слаженной совместной работе с турецкими коллегами российские туристы теперь могут расплатиться картой "Мир" почти во всех отелях Турции, - сообщила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Наличие такой возможности подтвердил министр туризма Турции. Также российские карточки принимают во многих популярных торговых точках этой страны, - отметила Догузова, добавив: банковскую карту "Мир" могут начать принимать в 12 популярных среди туристов странах.

"Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока", - рассказала Догузова, передает ТАСС.

Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы "Мир". Это один из важных фокусов работы ведомства на международном треке.

Это вопрос комфорта и безопасности отдыха, - подчеркнула глава ведомства.