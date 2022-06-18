"Турецкий поток" встанет на неделю из-за планового ремонта

18 июн. 12:41

Газопровод "Турецкий поток" остановит прокачку газа из-за планового ежегодного технического обслуживания, сообщил "Газпром".

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании, передает РИА Новости.

Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Напомним, "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.