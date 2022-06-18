В России нет перебоев с поставками лекарств

18 июн. 12:30

В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы синтезируем субстанции, мы делаем очень много лекарств, мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых - жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками лекарств у нас нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо", - подчеркнул он, передает РИА Новости.

"Промомед" подписал соглашение с Фондом "Сколково" о развитии инновационного кластера, поскольку у "Сколково" очень сильное подразделение в Мордовии, где расположен наш крупный завод АО "Биохимик". Партнеры намерены вести исследовательскую деятельность по направлениям биотехнологий, молекулярного моделирования, технологий производства активных фармсубстанций, готовых лекарственных форм и компонентов для них, - сообщается на сайте инновационного центра "Сколково".

"В России есть несколько блистательных биотехнологических компаний, которые создали новую индустрию. Но сила страны в том, чтобы были десятки таких компаний. И каждая бы делала свой сегмент биотехнологических препаратов для лечения заболеваний любой сложности – от самых редких, которые называются орфанными, до самых широких и общеизвестных нозологий, прежде всего онкологических. Для того, чтобы мы могли лечить то, что раньше не могли лечить, лечить лучше эффективнее, безопаснее, но с гораздо большей вероятностью успеха. Это биотех и это будущее страны", - добавил Белый.

В том, что готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, уверены и в Минздраве России: проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, - заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", - сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".

Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.