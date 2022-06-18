В Дубае заработала инновационная мегабиблиотека

18 июн. 12:14

В деловом центре арабского эмирата Дубай (ОАЭ) открылся крупнейший инновационный библиотечный комплекс, старт работе которого дал правитель эмирата Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Обширное собрание различных сочинений разместилось в ультрасовременном семиэтажном здании, возведение и создание "начинки" которого обошлись инициаторам проекта в $272 млн, - сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Al Arabia.

Новая публичная "мегабиблиотека" призвана стать "культурным маяком" на берегах Персидского залива.

На состоявшейся по случаю начала ее работы торжественной церемонии Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил: "Мы открываем культурный и интеллектуальный центр для новых поколений, с помощью которого стремимся продвигать чтение, распространять знания, поддерживать исследователей и ученых. Наша цель - просветить человеческий разум. Экономика нуждается в знаниях, а политика - в мудрости. Все необходимое можно найти в книгах. ...Благодаря этой библиотеке мы будем развивать наш путь, укреплять наши идентичность, культуру и корни, создавать наше будущее", - считает глава эмирата.

Новый библиотечный центр содержит более миллиона печатных и цифровых книг на арабском и иностранных языках, свыше 6 млн диссертаций, около 73 тыс музыкальных партитур, 75 тыс видеороликов, около 13 тыс оцифрованных научных статей и более 5 тыс исторических печатных и цифровых региональных журналов за последние 325 лет, а также около 35 тыс печатных и цифровых журналов и газет со всего мира, почти 500 редких коллекционных предметов.

Проект помогает "пересмотреть концепцию библиотек XXI века, задавая тенденции для следующего поколения библиотечных учреждений, дополненных технологиями. На площади 54 тыс кв м создается отдельная среда и своя атмосфера для посетителей различных возрастов, социальных слоев, рода занятий из ОАЭ и государств со всего мира", - рассказал председатель совета директоров библиотечного фонда проекта Мухаммед аль-Мурр.

Библиотека Мухаммеда бен Рашида располагает девятью специализированными собраниями: общим, Арабских Эмиратов, для молодежи, для детей, специальных коллекций, карт и атласов, средств массовой информации и искусств, бизнес направленности, периодики. В дополнение к изданиям в мягкой обложке там представлен широкий спектр электронных книг и других цифровых носителей, а также обеспечен доступ к миллионам источников информации со всех уголков планеты.

В библиотеке используются новейшие технологии с применением элементов искусственного интеллекта, функционируют автоматизированные системы хранения и электронного поиска книг, киоски самообслуживания, лаборатории оцифровки книг, а также интеллектуальные роботы для реагирования на запросы гостей.