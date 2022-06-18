Крым готов открыть автобусное сообщение с югом Украины

18 июн. 11:57

Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между регионами, - сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Крым в целом готов к запуску первых автобусов. Обсуждаются детали. Перевозчики Херсонской и Запорожской областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Ранее планировалось, что Крым запустит автобусное сообщение с освобожденными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля в тестовом режиме заработает пассажирское железнодорожное сообщение.