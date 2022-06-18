Москва заместит трудовых мигрантов россиянами

18 июн. 11:43

Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, - сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

"Рынок труда достаточно такой сложившийся, каждый, например, застройщик работает со своей категорией. Кто-то привлекает работников из Беларуси, кто-то привык работать с трудовыми ресурсами из Узбекистана, каких-то других южных стран. Мы не получали в последнее время каких-то обращений, что действительно не хватает рабочих рук. Все достаточно стабильно, все процессы проходят на должном уровне, и мы считаем, что сейчас рынок достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, реализация всех инвестиционных процессов, которые идут на территории города", - рассказал Пуртов, передает РИА Новости.

В столице всегда предлагаются рабочие места для жителей близлежащих регионов.

"Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран. Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", - добавил он.