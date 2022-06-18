В России выявили 3382 новых случая коронавируса за сутки

18 июн. 11:25

За прошедшие сутки в России выявили более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 68 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Госпитализированы более 1,2 тысячи человек, это на 5,8% меньше, чем накануне: "По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Рост госпитализаций произошел в 31 субъекте, снижение - в 47, ситуация не изменилась в семи субъектах.

За сутки в стране выздоровел 4 371 человек - на 3,4% больше, чем накануне.