Антонов: накачка Украины оружием – прямой путь к войне между Россией и США

18 июн. 11:14

Накачка Украины вооружениями напрямую ведет к конфронтации между Россией и США, - заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями", - говорится в статье Антонова для журнала Newsweek, текст которой опубликован на странице дипмиссии в соцсетях, передает РИА Новости.

Планы США по "санкционному удушению" России также не срабатывают. "Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно", - заявил посол, отметив, что усилия США "никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса", равно как и добиться денацификации и демилитаризации Украины.

Антонов призвал США "прекратить тешить себя иллюзиями о "разгроме" нашей страны", подчеркнув отсутствие альтернативы прагматичным отношениям с Россией.

"Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной - "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности", - заявил посол.

Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорам по гарантиям безопасности. "Разумеется, после завершения специальной военной операции необходима адаптация их содержательной части к реалиям", - добавил он.

Сенатор Алексей Пушков также отметил, что европейские лидеры увлеклись событиями вокруг Украины, позабыв о более тревожных для них новостях о надвигающейся жаре.

"Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских военных.