СМИ: Европа начала тратить "зимний" газ

18 июн. 10:58

Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает агентство Bloomberg.

Запасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля. Согласно последним данным, резервы уменьшились на один процентный пункт, хотя обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона, - передает РИА Новости.

Не радует и прогноз компании Wood Mackenzie Ltd.: в его пессимистическом сценарии в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС. В таком случае топливо закончится уже к январю.

Напомним, снижение поставок российского голубого топлива коснулось Франции, Италии, Австрии и Германии. Это связано с решением "Газпрома" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с их ремонтом со стороны Германии.