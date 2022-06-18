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Жителей столичного региона ждет солнечный, но прохладный день

Жителей столичного региона ждет солнечный, но прохладный день

Сегодня в столичном регионе установится переменная облачность без существенных осадков, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 20-22 градуса тепла, в Подмосковье от 18 до 23 градусов", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт ст, - добавил синоптик.

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