Соцработники Каспийска организовали детям отдых в детском клубе

18 июн. 8:37

Работники Каспийского комплексного центра социального обслуживания населения организовали для подопечных, в том числе для детей из Донбасса, поездку в детский клуб "Тачки", сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Дагестана.

Спонсором бесплатного развлечения на аттракционах и обеда для 14 ребят выступил директор клуба Тагир Чавтаров.

В пресс-службе отметили, что на попечении Центра находятся дети из малоимущих, многодетных, неблагополучных семей, а также семей, которые оказались в трудном положении.

Подобные летние выезды проходят на постоянной основе. По словам психологов Центра, такие мероприятия помогают ребятам раскрыться, наладить общение и получить положительные эмоции, что служит для них реабилитацией.