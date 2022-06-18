Часть ночи Сирия прожила без электричества

18 июн. 10:03

Сбой, произошедший минувшей ночью на электростанции в сирийской провинции Хама, привел к отключению электричества во всей стране, - сообщило сирийское министерство энергетики.

"На электростанции "Аз-Зара" произошел сбой в трансформаторе, что привело к полному выходу из строя электростанции. Из-за этого вышли из строя все станции, что вызвало общее отключение электричества", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сирийские энергетики планировали устранить последствия аварии в течение двух часов, однако вернули ли подачу электричества, пока не сообщается.