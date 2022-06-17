Азербайджанская делегация приняла участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

17 июн. 23:59

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 15-17 июня совершила поездку в Россию для участия в XXV Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В ее состав вошли полномочные представители министерств экономики, цифрового развития и транспорта, а также сельского хозяйства, Агентства государственных ресурсов, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других структур.

В рамках визита были проведены встречи с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, помощником президента РФ Максимом Орешкиным, главой Минпромторга Дмитрием Мантуровым, председателем Комитета внешних связей администрации Санкт-Петербург Евгением Григорьевым.

Азербайджанская делегация также участвовала в пленарном заседании ПМЭФ-2022. Представители Баку ознакомилась с работой форума и различными павильонами, провели ряд других встреч.