Азербайджанские спортсменки вышли в финалы чемпионата Европы по художественной гимнастике

17 июн. 23:44

Азербайджанские грации Зохра Агамирова и Арзу Джалилова вышли в финалы чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Тель-Авиве (Израиль).

Зохра Агамирова с седьмого места в квалификации прошла в финал упражнений с булавами.

Арзу Джалилова поборется за медали в финале упражнений с лентой: в квалификации она получила от судей 30.400 балла и заняла восьмое место.

Кроме того, обе взрослые гимнастки вышли в финал индивидуального многоборья. Зохра Агамирова за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы и лента) набрала 94.400 балла и попала на восьмое место, у Арзу Джалиловой - 92.700 балла, она на 11-й позиции.

В финал индивидуального многоборья вышли 24 показавшие лучший результат гимнастки, а в финалы по отдельным видам - восемь лучших граций.

Ранее Зохра Агамирова попала в финал упражнения с мячом, а юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами.