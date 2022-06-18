Марафон бега и скандинавской ходьбы проведут в Нур-Султане

18 июн. 4:29

Nur-Sultan Half Marathon пройдет в столице Казахстана 19 июня.

В забеге примут участие спортсмены из 25 стран мира, на время проведения полумарафона в городе перекроют часть дорог.

Он стартует с территории международного выставочного центра EXPO, участие в нем примут свыше 4 тыс человек. На забег приедут спортсмены из России, Узбекистана, США, Украины, Киргизии, Беларуси, Великобритании, Германии, ЮАР, Южной Кореи, Эфиопии, Новой Зеландии.

Трасса Nur-Sultan Half Marathon официально сертифицирована Ассоциацией Международных марафонов и пробегов. Участники могут выбрать дистанцию: 21,1 км, 10 км и 10 км скандинавской ходьбой. Старт на дистанции 10 км и 10 км скандинавской ходьбой в 07.40, на дистанции 21,1 км - в 8:00.

Лучшие спортсмены на дистанции 21,1 км получат призы и медали, первое место оценивается в 450 тыс тенге, второе – в 400 тыс, третье – в 350 тыс.

Забег проводится при поддержке властей города. На мероприятии будут дежурить машины скорой помощи, волонтеры Общества Красного Полумесяца, веломедики, машины ДЧС и полиции.