Два турецких топ-клуба намерены приобрести полузащитника сборной России

18 июн. 6:27

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов может перебраться в Турцию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мутко-против".

Интерес к 25-летнему хавбеку проявляют "Галатасарай" и "Трабзонспор".

Ранее Баринов сообщил, что не знает, останется ли в "Локомотиве", поскольку у него есть ряд предложений от европейских клубов.

Напомним, в сезоне 2021/22 Баринов провел за "Локомотив" 23 матча в чемпионате России, отметившись в них двумя голевыми передачами.