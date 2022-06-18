В Ставрополе организуют продуктовые ярмарки выходного дня

18 июн. 2:34

Жителей Ставрополя приглашают на продуктовые ярмарки, которые пройдут 18 и 19 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Свои двери для горожан откроют четыре торговых подворья. 18 июня покупатели смогут приобрести местную продукцию на улице Куйбышева, 48, улице Васильева, 35/1 и улице Ленина 74/17. А 19 июня торговля развернется уже на улице Серова, 466.

Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00. Посетители смогут приобрести фермерские овощи и фрукты по доступным ценам. На прилавках будут в изобилии представлены не только сезонные продукты, но и мед, молоко, яйца, мясные деликатесы, живая рыба, хлебные изделия, копчености.