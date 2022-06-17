Современные цифровые сервисы станут доступны для пассажиров в КБР

17 июн. 23:29

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) продолжат внедрять в республике цифровые сервисы для различных категорий пассажиров общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава КБР Казбек Коков встретился с гендиректором ООО "СберТройка" Валерией Матюхиной, обсудив вопросы дальнейшего внедрения новых электронных сервисов в транспортной системе Кабардино-Балкарии.

"Уже прорабатываются вопросы поддержки учащихся школ из малообеспеченных семей, которые смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в рамках реализации проекта "Social id", или "Карты горожанина" на базе карты "Тройка". Также планируется внедрить карту "Тройка" для проезда на канатных дорогах Приэльбрусья, она позволит кататься по трассам и пользоваться подъемниками без ограничений", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в перспективе между всеми городскими маршрутами будет действовать пересадочный тариф и льготный тариф для отдельных категорий горожан: уже ведется разработка мобильного приложения, чтобы было удобно отслеживать свой автобус и оперативно пополнять карту.

Напомним, сейчас оплата транспортной картой "Тройка" пока доступна лишь на 45 автобусах и троллейбусах города Нальчика.