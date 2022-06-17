Авикомпания "Азимут" нарастит объем перевозок из аэропорта Минвод

17 июн. 23:14

В будущем 2023 году российская авиакомпания "Азимут" планирует нарастить объем авиаперевозок из ставропольского аэропорта Минеральные Воды, - пресс-служба губернатора края по итогам рабочей встречи председателя совета директоров авиакомпании Павла Удода с губернатором региона Владимиром Владимировым.

"В следующем году мы планируем увеличить объемы авиаперевозок из аэропорта Минеральные Воды примерно на 15%. Для этого есть все ресурсы. Сейчас аэропорт в Минводах становится серьезным хабом - увеличивается количество направлений, судов, персонал, работающий в аэропорту", - цитирует пресс-служба Удода, передает ТАСС.

В планах "Азимута" - перевезти в 2023 году около 750 тыс пассажиров по не менее чем 35 маршрутам.

"Ставрополье становится все более востребованным направлением, растет интерес к нашим курортам. С учетом этого, авиасообщение становится все более значимым фактором развития края", - цитирует пресс-служба слова Владимира Владимирова.