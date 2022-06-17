Путин провел встречу с президентом Армении

17 июн. 22:41

Президент России Владимир Путин "на полях" ПМЭФ-2022 провел встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Надеюсь, Вы не пожалели, что приехали, посмотрели на обстановку на Петербургском экономическом форуме. 25 лет мы проводим это мероприятие, оно стало знаковым, во всяком случае, для нашей страны, для России. Надеюсь, и для наших партнеров", - заявил российский президент.

Он напомнил, что Армения - стратегический союзник России, и РФ настроена на развитие двусторонних отношений с ней, а также заинтересована в стабильности ситуации в стране, которая гарантировала бы ее поступательное развитие.