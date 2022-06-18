Европейцы заплатят Египту, чтобы остановить мигрантов

Береговая охрана Египта получит €80 млн от Европейской комиссии на предотвращение оттока граждан страны в Италию.

Eu Observer сообщает, что в документе, подготовленным Европейской комиссией 15 июня, указано, что более 3,5 тыс. египтян покинули страну на лодках за первые пять месяцев года. Почти все прибыли в Италию. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Граждане Египта составляют основную группу людей, нелегально прибывающих в Италию. Документ требует сотрудничества с Египтом, Ливией и другими странами ”в свете значительного увеличения количества незаконных пересечений (итальянской) границы египтянами”.

Миллионы на решение проблемы

В документе указано, что деньги будут выделены в два этапа. €23 млн будет предоставлено в этом году на ”закупку оборудования для мониторинга морских границ”. Оставшиеся €57 млн европейцы переведут в следующем году ”на дальнейшие закупки необходимого оборудования”.

Неоднозначная формулировка документа означает, что египетские власти сами будут решать, как использовать новое ”оборудование”. Еврокомиссия заявляет, что деньги - часть плана по поддержке египетских поисково-спасательных операций как на сухопутных, так и на морских границах. ЕС готов поддержать Египет в противодействии бегству людей на лодках. Блок также стремится усилить контроль на египетской границе с Ливией и Суданом, однако пока неизвестно, каким образом, ввиду удаленности региона.

Еврокомиссия подчеркивает, что выделила €32,9 млн гуманитарной помощи беженцам и просителям убежища в Египте. Одновременно с этим агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Фронтекс) готовится к осуществлению проекта EU4BorderSecurity (ЕС за пограничную безопасность).

Египет получил €4 млн в рамках проекта на ”усиление пограничной безопасности Южного соседства”. Средства были выделены в том числе и на подготовку пограничной службы, семинары и вебинары, общая стоимость которых с 2019 года составила €70 тыс.

Рабочий документ по выделению средств береговой охране появился в тот же день, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Каире о газовом соглашении в присутствии президента Египта ас-Сиси. Цель сделки, участником которой также является Израиль, снизить зависимость членов ЕС от российского ископаемого топлива.