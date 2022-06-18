К чему приведет решение Берлина десятикратно увеличить военное присутствие в Литве

Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва попросили НАТО усилить их защиту. Вчера эти девять членов НАТО провели переговоры в Румынии накануне ключевого саммита альянса, который должен пройти в конце месяца.

Baltic Word отмечает, что некоторые из указанных стран используют каждое политическое мероприятие, чтобы призвать НАТО к размещению дополнительного контингента на своих территориях. И прибалтийские страны лидируют среди просителей помощи.

На днях Германия согласилась увеличить свой вклад в программу Расширенного передового присутствия (eFP) в Литве. Канцлер Олаф Шольц объявил об этом в ходе визита в Вильнюс после принятия закона об увеличении оборонных расходов. Численность немецкой боевой группа eFP в Литве составляет 1200 человек, и в настоящий момент 500 военнослужащих находится в стране. ”Мы собираемся внести свой вклад в усиление восточного фланга НАТО. Сформируем бригаду, уже ведутся соответствующие обсуждения на совместных встречах”, - сказал Шольц. Обычно бригада состоит из 3-5 тыс военнослужащих. Таким образом, Берлин намерен увеличить свое присутствие в 10 раз.

Прибалтийские страны одобрили ”историческое решение” Германии, не подозревая, к чему оно может привести.

Не секрет, что у немецких военнослужащих очень сомнительная репутация. В 2021 году Германии пришлось отозвать взвод из миссии НАТО в Литве из-за сообщений о расистских и антисемитских действиях военнослужащих, а также сексуальных домогательствах. Как передает Der Spiegel, обвинения касаются инцидента в литовском отеле в конце апреля 2021 года. В итоге 30 немецких солдат были отправлены домой. Такое поведение иностранных военных в Литве - пощечина литовским гражданам, которые уверены в том, что иностранные войска их защищают. Несколько военнослужащих также подозревается в запугивании, угрозах, насилии и видеосъемке изнасилования. Очевидно, что это порочит Германию в качестве гаранта безопасности НАТО.

Financial Times пишет, что предложение Берлина о формировании бригады численностью 3,5 тыс. человек означает всего лишь создание постоянной штаб-квартиры в Литве, где будут работать 50-60 военнослужащих, а остальные военные останутся в Германии.

Решение Берлина увеличить военное присутствие в Литве в 10 раз может привести к 10-кратному росту количества инцидентов с участием немецких военнослужащих. Увеличение числа преступлений кажется вполне логичным, как и связанное с ним падение доверия жителей к союзнику по НАТО. Готова ли Литва терпеть агрессивных иностранных военных на улицах своих городов? Будут ли литовцы спокойны за своих детей? Нужны ли Литве дополнительные войска? Предстоит ответить на много вопросов прежде чем принять окончательное решение.