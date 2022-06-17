Путин и Токаев провели встречу "на полях" ПМЭФ

17 июн. 21:44

Президент России Владимир Путин "на полях" ПМЭФ-2022 провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер выразил благодарность казахстанскому коллеге за то, что он приехал на Петербургский международный экономический форум.

"Для нас это важно - подчеркнуть наши особые отношения и, конечно, иметь возможность с Вами лично сверить часы по основным направлениям, а основное - это, конечно, экономика", - отметил глава государства.

По его словам, объем российских инвестиций в экономику Казахстана составляет $17 млрд, растет товарооборот: в прошлом году он равнялся $25 млрд, а за первые три месяца 2022 года превысил $12 млрд. "Так что, если таким темпом будет все развиваться, у нас будет рекордный показатель", - констатировал Путин.

Он напомнил, что в 2022 году Россия и Казахстан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, предстоит региональный форум. "В общем, правительства работают очень активно. Времена непростые, ищут решения по каждому возникающему вопросу", - указал президент РФ.

"Я с удовольствием принял Ваше приглашение принять участие в работе этого авторитетного форума", - сказал, в свою очередь, Токаев.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, президент Казахстана пояснил, что "все идет нормально", ведется конкретная работа над проектами в промышленности и сельском хозяйстве, наблюдается поступательное развитие инвестиционного сотрудничества

"То есть, есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества, и я думаю, что оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении, в поступательном темпе", - заявил Токаев.