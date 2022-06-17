"Ростелекому" хватит оборудования на несколько лет

17 июн. 21:27

У "Ростелекома" нет дефицита телеком-оборудования, в том числе серверов, рассказал в кулуарах ПМЭФ президент компании Михаил Осеевский.

Он пояснил, что запас прочности составляет несколько лет. "Серверов, конечно, нужно много, потому что рынок хранения и обработки информации растет, но наши российские основные производители, как компания Yadro, Various, они уже своевременно купили запас комплектующих, поэтому никакого дефицита нет", - цитирует Осеевского ТАСС.

Президент компании указал, что российский бизнес оказался готов к санкциям. Поэтому, несмотря на то, что "бесконечных запасов прочности никогда не существует", у крупнейших компаний, причем и в других отраслях, никаких системных рисков нет.