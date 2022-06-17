В Дагестане заработают новые газовые автозаправки "Газпрома"

17 июн. 22:29

Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива подписали глава Дагестана Сергей Меликов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках договора в республике планируется строительство около 20 автозаправочных комплексов: на первом этапе будут созданы четыре, а в последующем - 14 заправочных комплексов", - рассказал Меликов, передает ТАСС.

Подписанное на ПМЭФ-2021 соглашение с компанией "Газпром газомоторное топливо" было более "рамочным", и его корректировка потребовалась для синхронизации с программой газификации и газоснабжения "Газпрома", - добавил Меликов.

В новом соглашении, в частности, речь идет о применении газомоторного топлива на автомобильном, водном, железнодорожном транспорте, - сообщается на сайте руководителя региона.

Для реализации всех намеченных планов будет разработана дорожная карта.