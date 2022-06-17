В Адыгее построят крупный логистический центр Ozon

17 июн. 22:14

Девелоперский холдинг Romex Group вложит 6,2 млрд рублей в строительство логистического центра для компании Ozon в Адыгее – соглашение об этом сегодня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент Romex Group Алексей Прокопенко, - сообщает пресс-служба правительства республики.

Согласно проекту, на территории многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в Адыгейске будет построен универсальный склад площадью 107 тыс кв м, завершено строительство будет во втором полугодии 2023 года, - передает "Интерфакс".

Реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

Напомним, компания Ozon основана в 1998 году. На ее площадке представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях; более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.