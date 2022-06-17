В Карачаево-Черкесии пройдет кубок СКФО по сверхлегкой авиации

17 июн. 21:48

Лучшие парапланеристы юга России соберутся в Карачаево-Черкесии на кубок Северного Кавказа по сверхлегкой авиации, посвященный 100-летнему юбилею КЧР, - сообщил председатель регионального отделения Федерации спорта сверхлегкой авиации России Рамиль Якупов.

"Соревнования пройдут 23-26 июня на дельтадроме "Южный". Участники состязаний будут соревноваться в дисциплине "точность приземления", а лучших из них определят по результатам приземления в 10-метровый зачетный круг за несколько туров", - рассказал Якупов, передает "Интерфакс".

Также в рамках состязаний состоится чемпионат КЧР по сверхлегкой авиации.