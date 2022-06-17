Абдоллахиян: Иран в переговорах по СВПД нацелен на результат

17 июн. 21:31

Иран продолжит переговоры по СВПД и намерен в них ориентироваться на результат, - заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Иран не будет дистанцироваться от переговоров, ориентированных на результат. Соблюдая парламентский закон, мы продолжаем переговоры и призываем США быть реалистичными и отказаться от безумия санкций, и еще МАГАТЭ следует сосредоточиться на технических обязанностях вместо принятия политизированного подхода. Мы, не колеблясь, нейтрализуем санкции", - заявил глава МИД сегодня в одной из соцсетей.