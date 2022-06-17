Дагестанские строители будут возводить соцобъекты по-новому

17 июн. 21:13

Власти Дагестана попробуют ускорить возведение социальных объектов благодаря применению легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), - сообщили в пресс-службе министерства строительства Дагестана.

"В Дагестане воспользуются возможностью ускорения строительства соцобъектов с применением ЛСТК. В рамках реализации концепций, выработанных федеральным Минстроем и направленных на развитие производства быстровозводимых зданий, в Дагестане активно ведется работа по взаимодействию с крупными предприятиями страны", - цитирует собеседника ТАСС.

Применение легких стальных тонкостенных конструкций в строительстве способствует повышению уровня надежности зданий за счет контроля в заводских условиях.

"Также такие материалы способствуют сокращению трудоемкости строительства и снижению общей себестоимости за счет максимальной механизации работ. Это позволит сократить и время работ на стройплощадке, и расходы на транспорт, и неблагоприятное воздействие на окружающую среду в районе строительства", - рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артур Сулейманов.