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Набережную Анапы украсила новая зона отдыха

Набережную Анапы украсила новая зона отдыха

На набережной курортной Анапы появилась новая зона отдыха, - сообщает пресс-службе администрации города-курорта.

Благоустроить территорию возле маяка помогли местные предприниматели, плотники, дизайнеры, мастера и агрономы – на ней установили современные лавочки, высадили душицу, лаванду, мелиссу и другие растения, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, ранее зону отдыха обустроили в Тамани – здесь на набережной появились функциональные зоны, светодинамический музыкальный фонтан, клумбы и новые оригинальные лавочки.

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