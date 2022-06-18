Китай догоняет США на новом авианосце

Китай спустил на воду третий и самый современный авианосец. Для председателя КНР Си Цзиньпина наступил переломный момент в попытке модернизировать вооруженных силы страны и сократить военный разрыв с США.

Как отмечает Bloomberg, авианосец ”Фуцзянь” спущен с верфи Цзяннаньского судостроительного завода в Шанхае. Как передает Центральное телевидение Китая, торжественную церемонию посетили военные и гражданские лидеры страны. Судно снабжено электромагнитной катапультой (ранее использовавшейся только на американских авианосцах), вместо обычной стартовой катапульты, установленной на двух первых китайских авианосцах. ”Фуцзянь” напоминает новейший американский авианосец ”Джеральд Р. Форд”, но уступает по возможностями и дальности атомным суперавианосцам типа ”Нимиц” и ”Форд”. Китайское судно, вероятно, оснащено дизельным двигателем, и по размерам аналогично американским авианосцам типа ”Китти-Хок”, которые стояли на вооружении у США в 1960-2000 годах.

Придя к власти, Си Цзиньпин пообещал модернизировать китайские вооруженные силы, в которых доминировала пехота, уделив внимание созданию флота для защиты широкого спектра интересов, в том числе и спорных в Южно-Китайском море. Новый авианосец увеличит эффективность действия Народно-освободительной армии Китая за пределами так называемой Первой цепочки островов, куда входят Тайвань, Филиппины и Япония. К 17 июня, дате спуска на воду нового судна, НОАК опубликовала 6,17-минутный ролик, рассказав об успехах китайской программы по строительству авианосцев за последние 10 лет. Видео появилось накануне Съезда Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, Си устроит кадровую перестановку и обеспечит себе третий срок в качестве главнокомандующего. ”Наша задача - наступление”, - говорит комментатор видео.

Фото с сайта официального информационного агентства КНР " Синьхуа"

Как передает Центральное телевидение Китая, водоизмещение авианосца ”Фуцзянь” составляет 80 тыс. тонн по сравнению с 100 тыс. тонн у авианосцев ”Нимиц” и ”Форд”. Верфь, которая работает над созданием нового авианосца, принадлежит Цзяннаньскому судостроительному заводу, дочерней компании Китайской государственной судостроительной корпорации - крупнейшему коммерческому судостроителю в мире. Спуск ”Фуцзяня” на воду откладывался дважды. Изначально он был запланирован на 23 апреля, однако ВМС Китая перенесли дату из-за логистических проблем, связанных с увеличением количества заболевших коронавирусом в стране и локлдауном в Шанхае. Во второй раз спуск был запланирован на 3 июня - Праздник драконьих лодок. Неизвестно, почему мероприятие вновь было перенесено.

После спуска на воду, понадобится пять лет, чтобы обеспечить первоначальные операционные возможности и протестировать все спутниковые коммуникационные системы, дренажную систему и другое оборудование, размещенное на борту, рассказал Чжоу Ченмин, исследователь из пекинского аналитического центра военной науки и технологии ”Юань Ван”. Спуск на воду пришелся на период всё более активных действий китайских военных в Азии. В начале июня Австралия и Канада сообщили о перехватах их воздушных судов китайскими истребителями. В ответ Китай заявил, что ни одна страна не имеет права посягать на суверенитет и безопасность Китая.