Дербент разгрузят от транзитного автотранспорта

17 июн. 20:35

В дагестанском Дербенте сегодня стартовало строительство объездной дороги, - сообщает пресс-служба городской администрации.

"В Дербенте началось строительство объездной дороги с путепроводом, которая протянется от федеральной трассы в районе села Сабнова до улицы Хандадаша Тагиева. Длина ее вместе с искусственными сооружениями составит 3,6 км (дорога - 3 км, мост - 560 м)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Старт строительным работам на объекте дали глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и и. о. руководителя ГКУ "Дагестанавтодор" Рустам Закариев.

Жители Дербента более четверти века ждут строительства объездной дороги, ее ввод станет ощутимым подспорьем как для местных жителей, так и для туристов, которые смогут, сократив путь, сразу попасть в микрорайоны "Аэропорт" и "Карьер", а также на городскую набережную. Новая автомобильная дорога разгрузит въезд в Дербент и городские магистрали, - поведал градоначальник.