Как Шарм-эль-Шейх готовят к COP27

Грант Глобального экологического фонда (ГЭФ) в размере $7 млн поможет превратить Шарм-эль-Шейх, египетский курорт на побережье Красного моря, в "зеленый город" к ноябрю этого года. В это время здесь должна пройти конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2022 году (COP27), пишет Al-Monitor.

Власти Египта подписали соглашение по проекту "зеленого города" на церемонии 6 июня, на которой присутствовали министр окружающей среды Ясмин Фуад и губернатор провинции Южный Синай генерал Халед Фуда. Проект, финансируемый ГЭФ, будет осуществлять Министерство охраны окружающей среды в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН). Благодаря использованию технологий производства с низким уровнем выбросов углерода, надлежащей обработке отходов и методам защиты окружающей среды, Шарм-эль-Шейх станет интегрированным, экологически устойчивым туристическим направлением, говорится в заявлении министра окружающей среды Египта, опубликованном 6 июня.

Фуд объяснил, что за последние несколько месяцев Шарм-эль-Шейх реализовал ряд экологичных инициатив, включая переход транспортной сети на электричество и развитие сети эко-отелей. Сотрудники отелей прошли обучение по вопросам экологической политики, в ресторанах и кафе внедрены стандарты устойчивого развития, а дайвинг-центрам, придерживающимся принципам бережного отношения к экологии, были выданы "зеленые сертификаты".

В ПРООН заявили, что будут работать над увеличением доли экологически чистой энергии в рамках Национального проекта по развитию солнечной энергетики, поэтапным отказом от одноразовых пластиковых изделий, облагораживанием охраняемых территорий, утилизацией твердых отходов и сохранением биоразнообразия. По данным ПРООН, в Красном море насчитывается около 350 разновидностей кораллов, что делает его "одним из наиболее уязвимых центров биоразнообразия в мире". В прошлом году Международная организация начала кампанию по защите морской среды и минимизации антропогенного воздействия на прибрежные рифы, которые серьезно пострадали в результате дайвинга.

Бывший заместитель министра окружающей среды и глава Египетской федерации гражданских ассоциаций и институтов по климату Магди Аллам сообщил Al-Monitor, что в Египте также планируется посадить 10 тысяч акров мангровых лесов вдоль побережья Красного моря. Такие леса называют "природным решением" для смягчения последствий изменения климата. "Мангровые леса будут выступать в качестве защитной среды обитания для морских обитателей. Египет представит этот проект на COP27 в рамках своих усилий по сохранению биоразнообразия, защите природы и адаптации к изменению климата", - сказал он.

В рамках подготовки к климатической конференции Египет также расширил парк мира в Шам-эль-Шейхе, городские районы также озеленили. "Перед конференцией на улицах города будет установлена система освещения, работающая на солнечной энергии, одноразовые пластиковые пакеты будут запрещены", - добавил Аллам. Он отметил, что отели и туристические компании города начнут инвестировать в "зеленые" проекты еще до конференции, а предоставленные ГЭФ $7 млн пойдут на программы, осуществляемые государством.

8 июня министр иностранных дел Египта Самех Шукри и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза подписали соглашение, в котором излагаются обязанности Египта как принимающей конференцию COP27 страны. Шукри сообщил агентству AP 24 мая, что во время конференции эко-активистам будет разрешено проводить демонстрации, несмотря на египетские законы, ограничивающие общественные протесты.

Кроме того, в мае в Египте предпринимались многочисленные попытки подготовиться к конференции и ответить на критику по поводу использования в стране ископаемого топлива. Министр нефти Египта Тарик аль-Молла объявил о заключении экологичных соглашений в области нефтехимии на сумму более $1 млрд, поскольку страна продолжает предпринимать инициативы по сокращению выбросов парниковых газов перед конференцией. "Ожидается, что в Шарм-эль-Шейх прибудут более 35 тысяч посетителей, в том числе главы государств, делегации, представители крупных компаний и общественных организаций", - сказал Аллам.

Во время конференции Египет намерен развивать туризм, сильно пострадавший от украинско-российского конфликта. Большинство текущих туристических проектов страны сосредоточено на южной части Синайского полуострова, в том числе монастыре Святой Екатерины и горы Синай. Египет надеется поднять на COP27 такие темы как вопрос воды, а также строительства плотины на Ниле. На предыдущей встрече с послом Италии в Каире Микеле Куарони министр окружающей среды заявил, что тема воды становится все более важной.

Подобные инициативы будет воспроизведены и в других египетских городах, но не уточнил, в каких именно. Несмотря на то, что Каир страдает от смога, а критика по поводу вырубки тысяч деревьев на его улицах незадолго до COP 27 лишь усиливается, Аллам сказал, что новые города строятся вокруг столицы с учетом бережного отношения к экологии. "Большая часть города Шейх Зайед будет питаться от солнечной энергии, дома в новых городах имеют солнечные батареи на крышах", - добавил он.