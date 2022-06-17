Токаев прокомментировал возможность признания независимости ДНР и ЛНР

17 июн. 20:24

Казахстан едва ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, было подсчитано, что если реализовать право всех наций на самоопределение, то вместо 193 стран, которые сейчас входят в ООН, в мире будет существовать более 500 или 600 государств, возникнет хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - цитирует главу государства ТАСС.