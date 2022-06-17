В Черкесске открылся первый в республике кардиодиспансер

17 июн. 20:12

Сегодня в столице Карачаево-Черкесии на базе республиканской клинической больницы Черкесска торжественно открылся первый в регионе кардиологический диспансер, - сообщает правительство КЧР.

"Сотрудники диспансера будут оказывать консультативную, диагностическую и лечебную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь можно будет пройти УЗИ сердца и сосудов, мониторирование ЭКГ и АД, программацию и коррекцию функции имплантированных электрокардиостимуляторов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Диспансер будет внедрять в клиническую практику современные методы обследования, на его базе уже создан центр управления сердечно-сосудистыми рисками для наблюдения и коррекции лечения.