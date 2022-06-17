Дербентский музей-заповедник обновляет экспозиции и благоустраивает территории

17 июн. 19:54

В Дербентском музее-заповеднике идет масштабная работа по обновлению экспозиций и благоустройству территорий. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

В "Ханской канцелярии" архитектурного комплекса "Цитадель "Нарын-Кала"" в этом году откроется новая экспозиция, в которую войдут находки с раскопок, обнаруженные на территории Цитадели с 1972 года по настоящее время.

После капремонта здания музея "Природа Прикаспия" реконструируется экспозиция, в рамках которой будет создана новая медийная площадка по изучению флоры и фауны прикаспийской части Дагестана.

В 2022 году капитальный ремонт пройдет и в музее "Боевая Слава", где появится современное многофункциональное выставочное пространство.

В рамках проекта развития рекреационного маршрута "Туристическая миля" идет обустройство пешеходной зоны вдоль крепостной стены Цитадели "Нарын-Кала".

Кроме того, для удобства пешеходов и автомобилистов расширяется автостоянка на прилегающей территории цитадели "Нарын-Кала", ведутся работы по оборудованию лестничного подъема в парк "Сосновый бор" с современной подсветкой и установке функциональных подземных мусоросборников.