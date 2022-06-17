Владикавказский ЦОДД будет управлять транспортом на границе с Грузией

17 июн. 19:41

Для сокращения очередей на Военно-Грузинской дороге в столице Северной Осетии открыли центр организации дорожного движения.

"Во Владикавказе создан центр организации дорожного движения, он станет основой управляющей структуры для транспорта через "Верхний Ларс"", - рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель республики Сергей Меняйло, передает "Это Кавказ".

С помощью видеокамер по въезжающим в республику автомобилям будет собираться информация, которая будет передаваться в таможенную, пограничную службы и ГИБДД. После этого с соблюдением очереди будет организована колонна транспорта в том количестве, которая не создаст пробки на Военно-Грузинской дороге и далее в сопровождении сотрудников автоинспекции их направят к пункту пропуска.

"Пока это будет делаться в полуавтоматическом режиме, а потом когда мы построим дорогу в объезд Владикавказа, создадим там парковку, а также завершится реконструкция на пункте пропуска, то будет налажена автоматическая работа", - пояснил руководитель региона.

После завершения всех работ в полной мере будет запущена электронная очередь.